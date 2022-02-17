وزير المالية: نحرص على إنجاح قمة المناخ وطرح مبادرات جادة قابلة للتنفيذ



كتب- مصطفى عيد:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تحرص على إنجاح الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، المقرر انعقادها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل على نحو يسهم في الخروج بتوصيات، ومبادرات جادة، قابلة للتنفيذ.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، قال معيط إن مصر ستعمل على أن تكون هذه التوصيات والمبادرات داعمة لقدرات الدول الأفريقية والنامية في مواجهة تبعات ظاهرة التغيرات المناخية، بما في ذلك إتاحة مصادر تمويل تساعدها في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وذكر أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدًا للاستعداد لاستضافة المؤتمر، من خلال لجنة عليا يترأسها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتضم مجموعة من الوزراء لمتابعة الاستعداد لاستضافة قمة التغير المناخي بمصر.

وأشار الوزير إلى أن التمويل الأخضر أصبح ركنا في منظومة التمويل الدولي، وأن مصر تتحرك بقوة نحو هذا المسار من خلال إقامة مشاريع صديقة للبيئة؛ موضحا أن مصر تعد أول دولة تصدر سندات سيادية حكومية خضراء بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، "إننا نتطلع للعمل والتعاون مع الجانب المصري؛ من أجل إنجاح قمة مؤتمر COP27".

وأعرب عن تطلعه لزيارة القاهرة للتباحث مع المسئولين المصريين بشأن توفير مقومات النجاح الفنية والموضوعية.