البورصة تهبط للجلسة الثالثة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.3% إلى مستوى 11403 نقاط، في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب والمصريين.

وتراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.96%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.81%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 4.6 ملايين جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين من الأسهم صافي بيع بقيمة 902.2 ألف جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 5.5 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 1.2% إلى مستوى 11438 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأحد.