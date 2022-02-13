كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر خلال التعاملات، عند نفس مستواه في بداية التعاملات، وذلك بعد قفزة كبيرة أمس، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغفرة القاهرة التجارية لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب قفز أمس السبت 13 جنيهًا، بحسب نجيب.

وتوقع نجيب عودة الذهب للتراجع مرة أخرى بالسوق المحلي مع بداية تعاملات البورصات العالمية، مشيرا إلى أن مع كل ارتفاع كبير يعقبه انخفاض.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، وفقا لقول نادي نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

خلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 عند 541 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 عند 696 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 عند 812 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 928 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6496 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

اليوم إجازة رسمية في البورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة الماضية، أخر جلسات الأسبوع، 1858دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 1.75%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، قفزت أسعار الذهب الجمعة الماضية إلى أعلى مستوى لها في شهرين تقريبًا، بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم وتراجع الدولار وتصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، وجفع ذلك المستثمرين إلى زيادة الطلب على شراء المعدن باعتباره ملاذا آمنا.

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