اتحاد الغرف التجارية يطلق معرضًا دوليًا لإنتاج وتصدير المشغولات الذهبية 19 فبراير

يطلق الاتحاد العام للغرف التجارية وتحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورعاية وحضور وزارات التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية المعرض الدولي "نبيو " لإنتاج وتصنيع وتصدير المشغولات الذهبية، بحسب بيان من اتحاد الغرف التجارية اليوم السبت.

وقال البيان إن على هامش المعرض سيعقد مؤتمرًا دوليًا على مدار ثلاثة أيام لمناقشة وعرض الاستراتيجية المصرية للتحول إلى مركز إقليمي ودولي لإنتاج الذهب والمشغولات الذهبية.

وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المعرض في نسخته الأولى سينطلق في الفترة من 19 إلى 21 من الشهر الحالي بمشاركة 30 من كبريات الشركات المصرية في مجالات الإنتاج وتصميم المشغولات الذهبية لطرح الإنتاج المصري بأحدث صوره على السوق الدولية، مشيرة إلى أن المنتجات المصرية من المشغولات الذهبية قد شهدت تطورا كبيرا من حيث التصميمات والجودة بما ينافس المنتجات العالمية في هذا المجال.

وأوضح أن إطلاق النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر هو خطوة جديدة علي طريق الشراكة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتحقيق تنمية حقيقية للاقتصاد القومي حيث اتخذت الحكومة المصرية على مدار العامين الماضيين مجموعة من الخطوات بالشراكة مع القطاع الخاص لتأسيس قاعدة قوية لإنتاج الذهب الخام والسبائك على الأراضي المصرية.

وبحسب العربي فإن ضمن الخطوات التي اتخذتها الدولة إنشاء مدينة الذهب الجديدة كخطوة محورية نحو تطوير صناعة المشغولات الذهبية بالإضافة إلى إنشاء أول مصفاة للذهب على أرض مصر لتنقية خام الذهب واعتماد الختم الدولي ليس فقط لإنتاج المناجم المصرية وإنما لتنقية واعتماد الخام الذي يتم إنتاجه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كبديلا لمصافي الأسواق الأوروبية كل ذلك بالتكامل مع إنشاء أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات.

وقال المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية إن المؤتمر المقرر عقده على هامش المعرض سيناقش العديد من القضايا الهامة المتعلقة بإنتاج المشغولات الذهبية وتطوير منظومة التجارة الداخلية والتصديرية للمشغولات الذهبية المصرية بالإضافة لمناقشة التشريعات المحفزة لإنتاج المشغولات الذهبية بما يتيح لمصر التحول لمركز إقليمي لتجارة المشغولات الذهبية والمنافسة في الأسواق العالمية في واحدة من أهم قطاعات التجارة العالمية.

وأوضح أن الحلقات النقاشية المزمع عقدها ستناقش مستجدات صناعة وفنون تصميم الحلي والمجوهرات الذهبية وتطوير استخدام الأحجار الكريمة كما سيشهد المؤتمر حلقة نقاشية سيديرها أحد أعضاء مجلس الذهب العالمي حول آخر مستجدات الإنتاج و التجارة بالأسواق العالمية بالإضافة إلى جلسة حول تاريخ إنتاج المشغولات الذهبية في مصر والتطور التاريخي والإبداعي للمنتجات المصرية في هذا المجال.

وأشار إلى أنه مع انطلاق النسخة الأولى من المعرض يتم الإعداد للنسخة الثانية من والتي سيتم إطلاقها العام المقبل لتحقيق مشاركة أوسع للشركات المصرية كما ستشهد مشاركة عارضين دوليين للسماح للشركات الأجنبية من عرض منتجاتها.