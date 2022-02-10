كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال التعاملات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، على الرغم من تراجع سعر المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب صعد جنيهًا واحدًا مع بداية تعاملات صباح اليوم، ثم استقر في منتصف تعاملات اليوم ومع اقتراب نهاية التعاملات المسائية.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

خلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 534 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 687 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 عند 801 جنيه للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 915 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب عند 6408 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إلى 1828 دولارا للأوقية، بهبوط 0.29%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 4:26 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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