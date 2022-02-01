جهاز تنمية المشروعات: ضخ 2.7 مليار جنيه في المشروعات الصغيرة خلال 2021

كتب- مصطفى عيد:

قال هاني عماد، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز ضخ 2.7 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة خلال العام الماضي منها حوالي مليار جنيه إقراض مباشر، و1.7 مليار جنيه من خلال البنوك.

وأضاف عماد خلال ورشة عمل ينظمها جهاز تنمية المشروعات عن قانون تنمية المشروعات اليوم الثلاثاء، أن الجهاز بدأ في رفع المبالغ المخصصة للقروض وتحديث السياسة الائتمانية بعد إصدار القانون، ويصل حاليا الحد الأقصى لقروب المشروعات الصغيرة إلى 15 مليون جنيه، وإلى حوالي 30 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة، والتي يبدأ الجهاز في إتاحة تمويلها بدءا من اليوم لأول مرة بعد إقرار القانون.

وذكر أن الجهاز يركز حاليا على المشروعات الصناعية الجديدة ويشارك في مبادرات الدولة لزيادة الصادرات والحد من الواردات وغيرها من المبادرات.

وأشار عماد إلى أنه سيتم تخصيص حوالي 1.5 مليار جنيه من موازنة الدولة لدعم الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز للمشروعات وذلك بدءا من العام المالي المقبل الذي سيبدأ في يوليو المقبل.

وأوضح أنه تم طرح منتج متخصص من الجهاز للمشروعات في المجمعات الصناعية التي تنفذها الدولة في الفترة الأخيرة، ومن المستهدف ضخ نحو 300 مليون جنيه هذا العام لهذه المشروعات، والعمل على تمويل 25% من المشروعات الموجودة في المجمعات.

وقال عماد إن الجهاز يمول صناديق استثمار تعمل في مجال رأس المال المخاطر لتمويل مشروعات ريادة الأعمال من هذا النوع، حيث تم تخصيص حوالي 40 مليونا من 50 مليون دولار تم الاتفاق عليها مع البنك الدولي منذ عام 2018 لضخها في هذا القطاع.

وأضاف أنه من المستهدف جذب 500 مليون دولار تمويلات أجنبية في مجال رأس المال المخاطر في مصر خلال الفترة المقبلة.

وذكر هاني عماد أن الجهاز يعمل على تنويع قنوات التمويل لتحقيق أقصى استفادة من فروع الجهات الوسيطة التي يتعامل معها للوصول لأكبر شريحة من المواطنين في كافة المحافظات فيتم التمويل من خلال القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التأجير التمويلي والتخصيم التجاري والجمعيات والإقراض المباشر من خلال أفرع الجهاز بمختلف المحافظات.

وأوضح أن الجهاز يقدم أنواعا مختلفة من التمويل لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة فيوجد التمويل قصير الأجل أو متوسط الأجل لتمويل احتياجات الاستثمار العامل والآلات والمعدات اللازمة للمشروعات سواء كانت جديدة أو قائمة.