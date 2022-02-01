البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:22 ص الثلاثاء 01 فبراير 2022
البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.17% إلى مستوى 11509 نقاط، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.09%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.18%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.29% إلى مستوى 11490 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.

البورصة مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2223

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

1891

متعافون اليوم

425911

إجمالي الإصابات

22635

إجمالي الوفيات

358165

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل..بفائدة 3%.. طرح شقق جاهزة للتسليم الفوري- تفاصيل وموعد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا