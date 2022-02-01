البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.17% إلى مستوى 11509 نقاط، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.09%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.18%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.29% إلى مستوى 11490 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.