بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر خلال التعاملات، عند نفس مستواه في الصباح، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وذكر نجيب، أن أعياد الميلاد لم تنجح في تنشيط مبيعات محلات الذهب كما كان ينتظر التجار.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

وتوقع هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، تحرك مبيعات السوق خلال إجازة النصف الأول من العام الدراسي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 524 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 674 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 عند 786 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 عند 898 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 6288 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

اليوم إجازة بالبورصات العالمية، على أن يستأنف العمل غدا الاثنين.

وكان سعر الذهب عالميًا سجل في ختام تعاملات جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، نحو 1797 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.30%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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