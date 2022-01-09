تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيف 0.01% إلى مستوى 12041 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.08%، وكذلك مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.51% إلى مستوى 12043 نقطة في نهاية تداولات جلسة الأربعاء الماضي، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.