تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيف 0.01% إلى مستوى 12041 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الأحد.
وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.08%، وكذلك مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.51% إلى مستوى 12043 نقطة في نهاية تداولات جلسة الأربعاء الماضي، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.
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