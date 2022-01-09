تراجع البلطي.. أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور

10:05 ص الأحد 09 يناير 2022
تراجع البلطي.. أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور

سوق السمك

كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و25 جنيها.
واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح اليوم بين 30 و50 جنيها.
وبقي سعر كيلو الجمبري ثابتا، ليتراوح بين 90 و170 جنيها.
وسجل سعر كيلو الكابوريا ليتراوح، اليوم، بين 30 و130 جنيها.
وظل سعر كيلو البوري مستقرًا ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.
وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.
سوق العبور أسعار الأسماك السمك البلطي البوري الجمبري

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