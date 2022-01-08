التخطيط: 2,4 مليار جنيه استثمارات لمحافظة الوادي الجديد لتنفيذ 191 مشروعًا هذا العام

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الوادي الجديد لعام 2021/2022، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وقال الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيان صحفي السبت إن 2,4 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لتنفيذ 191 مشروعًا تنمويًا بمحافظة الوادي الجديد بخطة العام المالي الجاري.

وأضافت أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030"، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير "متابعة المواطن في المحافظات 18/2019 – 19/2020 "، وإطلاق تطبيق المحمول "شارك 2030".

وأوضحت السعيد أن خطة المواطن" تستعرض ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، وربطها مع "رؤية مصر 2030"، منها خفض معدل البطالة إلى نسبة 7.4%، وتوفير 950 ألف فرصة عمل لائقة، من خلال التوسع في برامج العمل الحر وريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوجيه استثمارات كُلية بقيمة 1.25 تريليون جنيه، في الوقت الذي تستحوذ فيه مشروعات البنية الأساسية والعمرانية على نسبة 79% من الاستثمارات العامة، والتنمية البشرية والاجتماعية على 15%، وبرامج التنمية المحلية على النسبة المتبقية، واستهداف معدل نمو اقتصادي في حدود 5.4%، رغم استمرار جائحة كورونا.

ونشرت الوزارة عدة انفوجرافات توضح توزيع هذه الاستثمارات على القطاعات المختلفة.