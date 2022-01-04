كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال التعاملات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، على الرغم من صعود المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من اقتراب أعياد الميلاد.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

وتوقع هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، تحرك مبيعات السوق خلال إجازة النصف الأول من العام الدراسي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 527 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 678 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 عند 791 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 عند 904 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 6328 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، ليبلغ نحو 1809 دولارات للأوقية، بزيادة قدرها 0.45%، في الساعة 4:26 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب