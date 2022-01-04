وزير المالية: سددنا 420.5 مليار جنيه للتأمينات الاجتماعية خلال 30 شهرًا



كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة انتهت من سداد 420.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 30 شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.

وأضاف في بيان لوزارة المالية اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وعلى ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وذكر أن ذلك يستهدف ضمان توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

وأكد الوزير استمرارالخزانة العامة في سداد المستحقات المالية المقررة لهيئة التأمينات الاجتماعية، وتم تخصيص 180 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي ضمن اتفاق فض التشابكات، وبنهاية يونيو المقبل يكون قد سدادنا 510.5 مليار جنيه خلال 36 شهرًا للهيئة.

وأشار إلى أنه نسبة زيادة القسط السنوي عُدلت لفض التشابك، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتصبح 5.9% بدلاً من 5.7%؛ لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.

وذكر أنه من المقرر أن يصل إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ضمن اتفاق فض التشابكات خلال 7 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات اعتبارًا من أول يوليو 2019، إلى ما يقرب من تريليون و363 مليار جنيه.

وأوضح أن الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مدار 50 عامًا هي مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من 2019.