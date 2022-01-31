سعر الذهب اليوم في مصر .. كيف تغير الجرام خلال التعاملات؟

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال التعاملات، عند نفس مستواه بمنتصف تعاملات اليوم، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميًا.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

خلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 525 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 675 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 عند 788 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 عند 901 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 6304 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى 1797 دولارا للأوقية، بديادة قدرها 0.32%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 4:05 عصرا يتوقيت القاهرة.