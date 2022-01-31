مستشار رئيس مصلحة الضرائب: عدد من "اليوتيوبرز" تقدموا لتوفيق أوضاعهم الضريبية

كتبت-منال المصري:

قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن عددًا من اليوتيوبرز تقدموا لمصلحة الضرائب للتسجيل وتوفيق أوضاعهم.

وأوضح على هامش ورشة عمل اليوم الإثنين أنه عددًا من اليوتيوبرز انتهى بالفعل من توفيق أوضاعه وتمت محاسبتهم وسداد الضرائب المستحقة.

وكانت مصلحة الضرائب أعلنت العام الماضي اخضاع أنشطة البلوجرز واليوتيوبرز للضرائب وهو ما آثار بعض الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مصلحة الضرائب المصرية نشرت بيانًا قبل نهاية سبتمبر 2021 دعت خلاله صناع المحتوى المرئي والمكتوب (البلوجرز واليوتيوبرز) إلى التوجه لأقرب مكتب لفتح ملف ضريبي والتسجيل بمأمورية القيمة المضافة، إذا بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه (حوالي 32 ألف دولار) خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة نشاطه.