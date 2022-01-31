مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.29% إلى مستوى 11490 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.77%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.96%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين من الأسهم صافي شراء بقيمة 93.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب من الأسهم صافي شراء بقيمة 27.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب من الأسهم صافي بيع بقيمة 121.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.37% إلى مستوى 11457 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.