ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و26 جنيها.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 30 و60 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها، وبقي سعر كيلو الجمبري صغير الحجم ثابتا ليتراوح بين 90 و150 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ثابتا، ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.