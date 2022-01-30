وزير الاتصالات يبحث التعاون مع الأمم المتحدة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

كتب - علاء حجاج:

التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع ايلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة، وأنطونيو فيجيلانتى الاستشارى الدولى المتخصص فى التنمية عبر تقنية الفيديو كونفرنس للتباحث حول التعاون فى تنفيذ مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

حضر الاجتماع؛ رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية.

وأوضح طلعت أن مبادرة حياة كريمة تعد واحدة من أضخم المشروعات القومية والتي تحظى على اهتمام كبير من الدولة حيث تتضافر جهود كافة القطاعات لتنمية الريف المصري.

وأشار إلى مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المبادرة بهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى وتمكين المواطنين من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك فى إطار العمل على أربعة محاور تتضمن ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت، وتحسين جودة خدمات الاتصالات، وإتاحة خدمات بريدية متطورة، وبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية

وأضاف أنه خلال المرحلة الأولى من المبادرة سيتم ضخ استثمارات تصل إلى نحو 5.8 مليار جنيه لرفع كفاءة الانترنت لأكثر من مليون مبنى سكنى وحكومى بقرى المبادرة لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات مصر الرقمية ولتنفيذ أهداف الدولة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح أنه يجرى العمل من أجل إنشاء 1000 محطة محمول جديدة تدعم تكنولوجيا الجيل الرابع، بالإضافة إلى تطوير 839 منفذ بريدى لتقديم الخدمات المالية والحكومية والبريدية، فضلا عن تنفيذ عدد من البرامج التي تهدف إلى تنمية وبناء القدرات الرقمية وتحويل القرى المصرية إلى مجتمعات رقمية تفاعلية منتجة.

وشهد الاجتماع مناقشة سبل توفير الدعم لمشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة في إطار المساهمة فى تنفيذ مبادرة حياة كريمة، حيث أشار السيد الوزير إلى أولوية تقديم الدعم لمحور بناء القدرات لاسيما قدرات الشباب وفقا لاستراتيجية التدريب التى تنتهجها الوزارة فضلا عن إمكانية الاستفادة من حزم الدعم المالي خاصة في إطار تنمية البنية التحتية للاتصالات بقرى حياة كريمة.

وأشادت ايلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة بما تشهده مصر من تقدم ملحوظ فى مجال تطوير البنية التحتية للاتصالات؛ كما أشادت بالجهود المبذولة لتنمية المهارات الرقمية وإعداد الكفاءات في مختلف علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن هذا اللقاء ياتى فى إطار الجهود المبذولة من قبل الممثل المقيم لتعظيم الاستفادة من كافة آليات ومنظمات الأمم المتحدة المتواجدة فى مصر وذلك بهدف تنسيق وتكامل الجهود واستخدام الموارد المتاحة بأفضل صورة اتساقا مع الأولويات الوطنية؛ حيث جارى التنسيق من خلال المساهمة في خطة عمل الأمم المتحدة 2023 إلى 2027 وكذلك من خلال إيجاد آليات جديدة في مجال دعم الابتكار.

وكانت قد تمت المشاركة الوزارية في يونيو 2021 من خلال منصة التنسيق متعدد الأطراف والتى توفرها وزارة التعاون الدولي وشاركت من خلال المنصة عدد من هيئات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.