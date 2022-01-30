ارتفاع البطاطس وتراجع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو البطاطس، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي بين 75 قرشًا وجنيهًا واحدًا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجع سعر كيلو البصل 50 قرشا، ليتراوح بين 1.25 و2.25 جنيه.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 2.75 و4.75 جنيه، بزيادة 75 قرشا.

البصل بين 1.25 و2.25 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الكوسة بين 3.5 جنيه و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 3 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 4 و9 جنيهات.

البسلة بين 4 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.