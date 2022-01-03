ماذا تفعل لو نسيت اسم المستخدم وكلمة السر عند تقديم إقرارك الضريبي؟

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام 2021-2022، حيث تتلقى المصلحة الإقرارات الضريبية عن عام 2021 اعتبارًا من أول يناير حتى 31 مارس 2022 للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا.

وقالت المصلحة، في بيان لها اليوم الاثنين، إنها تتلقى أيضا إقرارات الأشخاص الاعتبارية ممثلة في (شركات الأموال وشركات الأشخاص) اعتبارًا من أول يناير وحتى قبل أول مايو 2022 أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة إلكترونيًا.

وأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ممولي المأموريات العشرة المدمجة بمنطقة القاهرة رابع، وكذلك ممولي مراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة سيقدمون إقراراتهم الضريبية على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وذلك على الموقع الإلكتروني (اضغط هنا).



وذكر أن ذلك مع استمرار باقي الممولين بباقي مأموريات الجمهورية في تقديم إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية (اضغط هنا).

وأوضح عبد القادر أن المصلحة تقدم الدعم الفني للممولين مجانًا من خلال خطة متكاملة لتقديم كافة وسائل الدعم في كافة المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الممول إذا نسي اسم المستخدم وكلمة السر التي استخدمها في تقديم إقراره الضريبي خلال الموسم الضريبي السابق أو فقد منه، فعليه التوجه فورا إلى المأمورية الضريبية التابع لها وسوف يقدمون له الحل والدعم المجاني.



ويمكن التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن (16395)، وأيضا للتواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي: (tax.media@eta.gov.eg).