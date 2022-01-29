الغرفة التجارية بدمياط تطلق مبادرة لتوفير الأثاث المنزلي بتخفيضات 40% لمدة شهر

كتب- مصطفى عيد:

أطلقت الغرفة التجارية بمحافظة دمياط مبادرة جديدة لمدة شهر لتقديم تخفيضات كبيرة تصل إلى 40% على كافة منتجات الأثاث والتجهيزات المنزلية والفندقة.

وقال بيان من الغرفة اليوم السبت إن التخفيضات تمتد لتشمل المنشآت السياحية والفندقية والمطاعم.

وبحسب محمد الزيني رئيس الغرفة التجارية لمحافظة دمياط، فإن المبادرة ممتدة لمدة شهر من 27 يناير إلى 27 فبراير، مشيرًا إلى أن المبادرة تلاقي إقبالا كبيرا من كافة تجار المحافظة للمشاركة وتقديم التخفيضات المعلنة وامتد إقبال المنشآت المشاركة في المبادرة لتشمل المنشآت السياحية والمطاعم لتوفير ظروف الإقامة المناسبة لكافة زائري المحافظة للتمتع بالتسوق في ظل التخفيضات المعلنة.

وأضاف الزيني أن المبادرة تأتي بالتعاون بين الغرفة التجارية بمحافظة دمياط والبنك الأهلي المصري وبمشاركة كافة أعضاء الغرفة التجارية بالمحافظة وتحت رعاية الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي.

وأوضح الزيني أن المبادرة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للغرف التجارية لتوفير منتجات الأثاث المنزلي وكافة التجهيزات المنزلية بجودة عالية وبتخفيضات كبيرة نظرا لارتفاع أسعار تلك المنتجات بالأسواق وارتفاع تكاليف الزواج للشباب كما ستساعد في خلق حالة من الرواج التجاري داخل محافظة دمياط وتنشيط الحركة التجارية داخل المحافظة في محاولة لتخطي الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا.

ووصف الزيني المبادرة بأنها تنشيط لامتداد أصل صناعة وتجارة الأثاث في مصر داعيا كافة شرائح المجتمع المصري لزيارة محافظة دمياط للاستفادة من جودة وسعر المعروضات المطروحة في المبادرة.