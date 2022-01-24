وزير المالية مشيدا برجال الشرطة: لولا الأمن ما تحققت النجاحات التنموية



كتب- مصطفى عيد:

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحية إجلال وتقدير لرجال الشرطة البواسل، وشهداء الواجب الوطني الذين يُضَّحون بأرواحهم في سبيل حفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وقال الوزير إنه لولا هذا الدور المتعاظم لأبطال الشرطة والقوات المسلحة البواسل في إرساء دعائم الأمن والأمان والاستقرار بكل أنحاء الوطن، ما استطاعت مصر الانطلاق إلى "الجمهورية الجديدة" وتحقيق النجاحات التنموية من تنفيذ مشروعاتها الطموحة وفي مقدمتها: مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تحسين حياة نحو 60% من المصريين.

وذكر الوزير أنه لولا هذا الدور ما استطاعت الحكومة أيضا المضي في تحقيق حلم كل المصريين، بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن "حُماة الأمن" يُمهِّدون الطريق لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، في شتى المجالات، على نحو يُسهم في تلبية احتياجات المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأشاد الوزير، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، بالضربات الأمنية الاستباقية الناجحة التي نجحت جنبًا إلى جنب مع الدور البطولي للقوات المسلحة في كسر شوكة الإرهاب، والتصدي الحاسم لكل المحاولات البائسة لأعداء الوطن الرامية لتعطيل مسيرة التنمية والتقدم، وفقا للبيان.