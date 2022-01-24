ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.01% إلى مستوى 11657 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، وكذلك مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.65% إلى مستوى 11655 نقطة، في نهاية تعاملات أمس، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.