ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.01% إلى مستوى 11657 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.
وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، وكذلك مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.65% إلى مستوى 11655 نقطة، في نهاية تعاملات أمس، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.
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