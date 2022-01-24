كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات مثل أعياد الكريسماس وعيد الميلاد.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 533 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 686 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 800 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 914 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 6400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

صعد سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1838 دولارا للأوقية، بزيادة قدره 0.15%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 9:05 صباحا بتوقيت القاهرة.