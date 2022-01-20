فوري تدرس إمكانية طرح جزء من أسهمها في بورصة أمريكا

05:03 م الخميس 20 يناير 2022
فوري تدرس إمكانية طرح جزء من أسهمها في بورصة أمريكا

شركة فوري

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القاهرة – مصراوي:

وافق مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية على إنشاء برنامج شهادات الإيداع الأمريكية (ADSs) للنظر في إمكانية قيد جزء من أسهم الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار طرح ثانوي مسجل في لجنة الأوراق المالية والبورصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب بيان من الشركة اليوم الخميس، لم يتم تحديد توقيت الطرح أو عدد شهادات الإيداع والسعر المقترح لإصدارها.

وقالت الشركة إن الطرح يخضع لظروف واحتياجات السوق وإصدار الموافقات الرقابية من الجهات ذات العلاقة وموافقة المساهمين، وبالتالي في الوقت الحالي لا يوجد ضمان بشأن إتمام الطرح من عدمه، أو بشأن الحجم الفعلي للطرح وشروطه.

وتخطط الشركة، لزيادة رأسمالها المصدر بمبلغ 800 مليون جنيه زيادة نقدية تسدد نقدا لصالح قدامى المساهمين، على أن تستخدم حصيلة الزيادة لتمويل توسعات الشركة المستقبلية في الخدمات المالية لكل من المستهلكين والتجار، بالإضافة إلى زيادة عروض الشركة على تطبيق MyFawry .

وتسهم الزيادة في وضع الشركة في صدارة الشركات التي لديها فرصة لتطبيق (Super App) في مصر، بحسب البيان.

ووافق مجلس الإدارة وكذلك الأعضاء الممثلون للمساهمين الرئيسيين للشركة في مجلس الإدارة على مقترح زيادة رأس مال الشركة المصدر بالقيمة الاسمية لتمويل المشروعات وخطط الشركة التوسعية في حالة الموافقة عليها من الجمعية العامة للشركة والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة.

وتأسست فوري في عام 2008، وتقدم خدمات المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية للعملاء والشركات من خلال قنوات متعددة.

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