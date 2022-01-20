البورصة تعود للصعود في نهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.14% إلى مستوى 11731 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وتراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.19%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 4.4 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب من الأسهم صافي بيع بقيمة 2.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 2.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي EGX30 انخفض بنسبة 1.4% إلى مستوى 11715 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الأربعاء.