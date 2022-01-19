أسعار الأسماك ترتفع في سوق العبور بتعاملات اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، بينما استقر سعر السمك البوري.

وزاد سعر كيلو السمك البلطي جنيها، خلال تعاملات اليوم مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 21 و26 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 5 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح اليوم بين 30 و60 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 90 و170 جنيها، حسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

واستقر سعر كيلو البوري اليوم بين 40 و50 جنيها، وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.