"مجموعة دلمار" تستثمر 450 مليون جنيه لإنشاء مصانع جديدة لقطاعات الألومنيوم

قال محمود هارون، رئيس مجموعة دلمار لإنتاج قطاعات الألومنيوم، إن الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني الذي تشهده مصر ساعد المصنعين والمستثمرين على استكمال خططهم الاستثمارية فى السوق المصرى، وإن السوق المصرى من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة بمعدلات نمو متميزة.

وأكد هارون أن المجموعة تستعد لافتتاح 3 مصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 30 ألف متر، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري بإجمالي استثمارات تتخطى 450 مليون جنيه.

وأضاف أن الشركة تنتهي حالياً من المرحلة الأولى للمصانع والتي تتمثل في تصنيع قطاعات الألومنيوم وذلك باستثمارات تصل لنحو 200 مليون حنيه، حيث تستهدف تشغيلها خلال مارس المقبل.

وأضاف هارون أن تلك المرحلة تضم أكبر مصنع في مصر لقطاعات الألومنيوم بقطر 11 بوصة بطاقة إنتاجية تصل لنحو 20 ألف طن سنوياً من خلال 3 خطوط إنتاج بأحدث تكنولوجيا ألمانية.

وقال إنه يجري أيضاً إنشاء مصنع متكامل لإنتاج الزجاج المسطح لاستكمال منظومة تركيب قطاعات الألومنيوم في المشاريع القومية لتكون قطاعات الألومنيوم بدهاناتها وكذلك الزجاج المستخدم في واجهات الأبراج والمشاريع القومية بدون استثناء وذلك بقيمة استثمارية حوالي ١٥٠ مليون جنيه كمرحلة أولى.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح مصنع إنتاج دهانات ومعالجة أسطح الألومنيوم في يونيو المقبل وذلك بتكلفة استثمارية تصل لنحو 75 مليون جنيه.

وقال هارون إن المصنع الجديد سيوفر من 750 إلى 800 فرصة عمل مباشرة ما بين عامل ومهندس وفني وإداري للمصنع خلال أقل من عام واحد، كما يوفر فرص عمل غير مباشرة لأكثر من 100 ألف فرد يعملون في مجال واجهات الألومنيوم المستخدمة في واجهات الأبراج في المشروعات الكبرى مثل مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والمدن العمرانية الجديدة.

وأكد أنه تم حتى الآن الانتهاء من 70% من المشروع وسيتم الافتتاح الرسمي خلال أبريل المقبل، وأنه سيتم تخصيص 40% من الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد للتصدير، وحوالي 60% لتغطية السوق المحلي نظراً لزيادة الطلب على قطاعات الألومنيوم في كبرى المشروعات حسب خطة ورؤية مصر 2030 وتحويل واجهات الأبراج إلى واجهات زجاجية كمثيلاتها في أوروبا وسنغافورة ودبي.

وعن المصنع الحالي للشركة، أوضح أن الشركة لديها مصنع في المنطقة الصناعية بأبو رواش يضم 5 خطوط إنتاج بطاقة سنوية 35 ألف طن، تم تصدير حوالي 20% منها خلال 2021 في مقابل تصدير 8% خلال 2020.