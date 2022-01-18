ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

10:35 ص الثلاثاء 18 يناير 2022
ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

أسعار الخضروات والفاكهة

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كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر كيلو البطاطس 25 قرشا في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه أمس، بينما تراجع سعر كيلو الفاصوليا 50 قرشا.

واستقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة الأخرى عند مستوياتها أمس، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 2 و3.75 جنيه، بارتفاع 25 قرشا.

البصل بين 2 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 4 و9 جنيهات.

الفاصوليا بين 5.5 جنيه و8 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الملوخية بين 3 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 3 و8 جنيهات.

البسلة بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور سعر الطماطم

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