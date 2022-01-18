صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء

كتب- مصطفى عيد:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.04% إلى مستوى 11864 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.1%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.18%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.24% إلى مستوى 11859 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الاثنين الماضي.