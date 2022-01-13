مبيعات الأجانب والعرب تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الخميس

02:47 م الخميس 13 يناير 2022
مبيعات الأجانب والعرب تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الخميس

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.4% إلى مستوى 12012 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الخميس، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 1.18%، وانخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.14%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسهم صافي بيع بقيمة 6.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 5.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 12.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.48% إلى مستوى 12060 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

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