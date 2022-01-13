ارتفاع طفيف بالبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

10:25 ص الخميس 13 يناير 2022
ارتفاع طفيف بالبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.02% إلى مستوى 12062 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الخميس.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.01%، واستقر مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.48% إلى مستوى 12060 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

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