ارتفاع طفيف بالبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.02% إلى مستوى 12062 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الخميس.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.01%، واستقر مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.48% إلى مستوى 12060 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.