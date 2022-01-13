ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و27 جنيها.

كما زاد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 90 و180 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و50 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وظل سعر كيلو البوري مستقرًا ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.