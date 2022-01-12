التضخم السنوي في أمريكا يقفز لأعلى مستوى له منذ 40 عامًا

03:55 م الأربعاء 12 يناير 2022
التضخم السنوي في أمريكا يقفز لأعلى مستوى له منذ 40 عامًا

متجر داخل أمريكا

قفز معدل التضخم السنوي في أمريكا خلال شهر ديسمبر الماضي، ليسجل أعلى مستوى له منذ 40 عامًا.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي، أن التضخم السنوي ارتفع إلى 7% في ديسمبر، مقابل 6.8% في نوفمبر.

وتراجع معدل التضخم الشهري في أمريكا إلى 0.5% في ديسمبر مقابل 0.8% في نوفمبر.

وكان معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية قفز لأعلى مستوى له منذ نحو 39 عامًا خلال شهر نوفمبر الماضي.

ويعد مؤشر التضخم في أمريكا من البيانات الهامة للاقتصاد العالمي، نظرًا لما يمثله الاقتصاد الأمريكي للعالم، إذ يعد أكبر اقتصاد في العالم.

ويواجه العالم حاليًا موجة تضخمية كبيرة خلفها انتشار فيروس كورونا واضطراب سلاسل الإمداد والطلب الكبير على البضائع والسلع.

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