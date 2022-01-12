بعد قفزته.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في الصباح، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب قفز 5 جنيهات في بداية تعاملات اليوم.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

وتوقع هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، تحرك مبيعات السوق خلال إجازة النصف الأول من العام الدراسي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 530 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 682 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 عند 796 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 عند 910 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 6368 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

انخفض سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، سجل نحو 1818 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.19%، في الساعة 1:13 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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