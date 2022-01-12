تراجع البطاطس والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

10:17 ص الأربعاء 12 يناير 2022
تراجع البطاطس والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

الخضار والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار البطاطس، والكوسة، والبسلة بين 20 و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.
البطاطس بين 2 و3.8 جنيه، بتراجع 20 قرشا.
البصل بين 2 و2.75 جنيه.
الكوسة بين 4 جنيهات و8.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و8 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و8 جنيهات.
الملوخية بين 3 جنيهات و11 جنيها.
الخيار البلدي بين 3 و7 جنيهات.
البسلة بين 4 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.
اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الرمان بين 6 و9 جنيهات.
الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.
أسعار الخضروات والفاكهة سوق العبور أسعار البطاطس ليوم

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