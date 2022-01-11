كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال التعاملات، وهبط الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، على الرغم من ارتفاع سعر المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

وتوقع هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، تحرك مبيعات السوق خلال إجازة النصف الأول من العام الدراسي.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 527 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 678 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 791 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 904 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 6328 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميًا سجل خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، سجل نحو 1805 دولارات للأوقية، بزيادة قدرها 0.21%، في الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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