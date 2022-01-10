مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.37% إلى مستوى 12022 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الاثنين، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.36%، وكذلك مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.26%..

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 39.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب من الأسهم صافي شراء بقيمة 19.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب من الأسهم صافي بيع بقيمة 59.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع EGX30 بنسبة 0.54% إلى مستوى 11978 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الأحد.