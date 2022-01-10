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التضخم السنوي يعود للارتفاع ويسجل 6.5% في ديسمبر

09:58 ص الإثنين 10 يناير 2022
التضخم السنوي يعود للارتفاع ويسجل 6.5% في ديسمبر

سوبر ماركت

كتبت – شيماء حفظي:

عاد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، للارتفاع خلال ديسمبر الماضي ليسجل 6.5% مقابل 6.2% في نوفمبر، بحسب بيان لجهاز التعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.

وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية انخفض في شهري نوفمبر وأكتوبر، بعد ارتفاعات متتالية على مدار 5 أشهر.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 5.9% في ديسمبر مقابل 5.6% في نوفمبر الماضي.

وانخفض معدل التضخم الشهري لإجمالي الحمهورية في ديسمبر ليسجل معدلًا سالبًا -0.2% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.

وسجل معدل التضخم الشهري في المدن معدلًا سالبًا –0.1% خلال ديسمبر، والريف بنسبة – 0.3% مقارنة بنوفمبر.

وأوضح الجهاز، أن سبب تراجع التضخم، هو انخفاض مجموعة الطعام والشراب، مدفوعة بشكل أساسي بتراجع أسعار الخضروات واللحوم والأسماك والدواجن، رغم ارتفاع مجموعات الزيوت والمسكن والطاقة.

ولا يزال معدل التضخم السنوي عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

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