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تقرير: استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية يصل إلى 33 مليار دولار

05:27 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
تقرير: استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية يصل إلى 33 مليار دولار

دولارات

القاهرة - مصراوي:

أظهر تقرير حديث لوكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني أن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الحكومة المصرية بالعملة المحلية ارتفعت إلى 33 مليار دولار، في أوائل أغسطس الماضي.

وذكرت الوكالة أن الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية شهدت ارتفاعاً متواصلا، بعد أن تراجعت إلى 10 مليارات دولار في يونيو 2020، وأن المستوى الجديد الذي بلغته يعتبر أعلى من ذروة ما قبل الجائحة التي بلغت حوالي 28 مليار دولار في فبراير 2020.

محمد معيط أدوات الدين استثمارات الأجانب سندات الخزانة

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