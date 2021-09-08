معيط: لا بد من الاعتماد على القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد

كتب-مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه يجب الاعتماد على القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد، وعملت مصر على خلق البيئة الضرورية لجذب القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف معيط خلال جلسة "تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي" ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي اليوم الأربعاء بالقاهرة، أن مصر تتحرك تدريجيا نحو الاعتماد على القطاع الخاص والعمل على تيسير عمليات الاستثمار.

وذكر أن القطاع الخاص ليس بمعزل عن المشروعات الكبيرة التي تقوم بها الدولة ومشروعات محطة بنبان وغيرها من مشروعات الطاقة المتجددة تابعة للقطاع الخاص، والحكومة ترغب في الاستمرار في هذا الشكل في تنفيذ المشروعات.

وأوضح معيط أنه يتم العمل على إنشاء ميناء جاف في العاشر من رمضان بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المنظمات متعددة الأطراف عليها أن تتكبد المخاطر من أجل حشد الموارد لمشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية.