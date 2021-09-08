الضرائب: ٢٢٧٣ شركة رفعت وثائقها على منظومة الفاتورة الإلكترونية

كتب- مصطفى عيد:

كشف تقرير جديد أعده المرصد الإعلامى الضريبى لوحدة الإعلام التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن آراء الشركات التي انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.



وأشار التقرير المرسل اليوم الأربعاء، الذي عرض على رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن انتظام ٢٢٧٣ شركة في رفع وثائقها الإلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية بإجمالي عدد ٤٤ مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن.

وقالت شركة الفيصل للصناعات الغذائية، إنها انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية في ١٥ مايو الماضي، مشيرة إلى أنه كانت هناك صعوبات واجهتها أثناء تطبيق المنظومة، ولكن كان هناك دعم فني من قبل مصلحة الضرائب المصرية لتذليل هذه الصعوبات خاصة أن الشركة لديها نظامين للتعامل وتم التكامل مع المنظومة من خلال النظامين الذين يتم التعامل معهم بالشركة.

وأضافت الشركة أنها حضرت ورش عمل عديدة قامت المصلحة بتنظيمها للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل معها، مشيرة إلى إنه كان هناك تواصل دائم من جانب المصلحة أثناء فترة إجراء التكامل مع المنظومة لحل أي مشكلات تواجهنا وكانت الاستجابة سريعة من المصلحة سواء من خلال الإتصالات الهاتفية أو من خلال زيارتنا لمركز الدعم الفنى بمركز كبار الممولين.



وأوضحت الشركة إنه بعد إكتمال تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على جميع الشركات تساهم في عملية الفحص الضريبي لأن جميع بيانات الشركات وفواتير البيع موجودة لحظيًا لدى مصلحة الضرائب المصرية وبشكل إلكتروني، كما تساهم في تيسير إعداد الإقرار الضريبي، وعلى المدى الطويل تساهم في القضاء على الشركات الوهمية.



وأشادت شركة باور ايجيبت بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وما تلقته الشركة من دعم فني من المصلحة للتشغيل والإجراءات التي يجب اتخاذها، بالإضافة إلى جانب المساعدة بحل أي معوقات واجهت الشركة.

كما أشاد مكتب الشرق الأوسط للاستشارات المالية والضريبية بمنظومة الفواتير الالكترونية بالدور الفعال لمصلحة الضرائب وشركة e tax بالمنظومة، قائلًا إن هناك تطوير مستمر لحل كل التحديات التي تواجه عملائنا، بالإضافة إلى تقديم كافة الدعم الفني والتقني لإنطلاق العمل بشكل فعال خلال الفترات السابقة، مؤكدًا أن المنظومة لا يوجد بها أي أعطال أو تأخير في عملية التشغيل مما ساهم في السهولة في إعداد كافة نماذج الإقرار الضريبى وتسهيل دور المراجعة المالية والضريبية للمكتب وإعتماد الدفاتر والسجلات لدى عملائنا مما ساهم في ارتقاء مهنة المراجعة المالية والضريبية.

وقالت شركة فودافون مصر، إن لديها ثلاث شركات انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وهي فودافون اتصالات، و فودافون داتا، و فودافون مصر للتجارة، مشيدًة باهتمام فريق العمل بوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية والذى أسهم فى تيسير الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأكدت شركة ابركرومبي اند كنت ايجيبت للسياحة على أنها من أكثر الشركات التي استفادت من توحيد وميكنة نظام الفاتورة بما يُسهم في تمكينها من تطوير أنظمتها الداخلية، واختصار الكثير من الوقت والجهد في تلبية طلبات عملائها.

وعن تجربتها فى الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أوضحت شركة انسومات، عقدت الشركة ندوات تعريفية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتسهيل وتهيئة وتذليل أي صعاب حتى إتمام عملية الإنضمام ، مضيفة أنه تم التواصل أكثر من مرة من خلال ممثلين المصلحة و الشركة والتي أدت لإتمام عملية التكامل وإصدار الفواتير عبر المنظومة مؤكدة على حرصها على إدراج كافة تعاملاتها على المنظومة وذلك حرصًا منها على ضم الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية.



وقالت شركة اتصالات مص، إنها واجهت العديد من التحديات لعملية التكامل مع المنظومة من الناحية التكنولوجية، بالإضافة إلى جمع بيانات أرقام التسجيل الضريبي والذي يجهل به معظم الجهات الحكومية والمؤسسات الإقليمية والدولية.