"العربي جروب" تتعاقد مع "البربري" لإنشاء مصانع أجهزة منزلية وكهربائية في السودان

كتبت – شيماء حفظي:

وقعت مجموعة العربي المصرية اتفاقية تعاون فني صناعي مع شركة البربري السودانية لتصنيع وتسويق الأجهزة المنزلية والكهربائية بدولة السودان الشقيقة.

ووفقا لبيان من المجموعة، حضر التوقيع، إبراهيم الشيخ عبد الرحمن، وزير الصناعة السوداني والمهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والمهندس محمود كامل البربري رئيس مجلس إدارة شركة البربري بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والحكومية بدولة السودان.

وقال المهندس محمد العربي، إن استراتيجية مجموعة العربي هي التوسع التجاري في الأسواق العالمية من خلال عمليات التصدير والتصنيع.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع شركة البربري لإنشاء مصانع لإنتاج الأجهزة المنزلية والكهربائية بالسودان، كخطوة مهمة لتلبية رغبات العملاء وثقتهم فى منتجات العربي في السودان الشقيقة وبقية الدول الأفريقية .

وأكد المهندس محمود كامل البربري رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات البربري، على أهمية تطوير الصناعة وتوطينها بالسودان لتصل إلى المستهلك بسعر التكلفة.

وأشاد وزير الصناعة السوداني إبراهيم الشيخ عبد الرحمن، بإمكانيات وخبرة مجموعة العربي في عمليات التصنيع بالاضافة الى ثقة العملاء بها، مضيفاً أن الشراكة التي تم توقيعها تساهم في زيادة التبادل التجاري بين الشقيقتين مصر والسودان، وفقا للبيان.