البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى بداية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% إلى مستوى 11287 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.75 %، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.55%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات الخميس الماضي بنسبة 0.16% إلى مستوى 11301 نقطة.