Masrawy logo white

البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:11 ص الأحد 05 سبتمبر 2021
البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى بداية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% إلى مستوى 11287 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.75 %، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.55%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات الخميس الماضي بنسبة 0.16% إلى مستوى 11301 نقطة.

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة البورصة

الخبر التالى:

معيط: السيسي يقود أكبر حراك تنموي لتغيير وجه الحياة على أرض مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
331

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

289684

إجمالي الإصابات

16776

إجمالي الوفيات

241415

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:شوفوا موارد أخرى.. السيسي: الـ 100 مليار لصندوق تحيا مصر "لسه متجمعوش"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا