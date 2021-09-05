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تراجع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

10:04 ص الأحد 05 سبتمبر 2021
تراجع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و25 جنيها.

بينما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و85 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك البوري بين 49 و55 جنيها، وهو سعر أمس وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و130 جنيها، وسعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات.

وبقي سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا، ليتراوح بين 85 و165 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي السمك المكرونة

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