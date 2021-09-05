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ارتفاع الطماطم والتين.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:00 ص الأحد 05 سبتمبر 2021
ارتفاع الطماطم والتين.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضروات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم والتين البرشومي بين 50 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5.75 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و30 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.75 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

التين البرشومي بين 8 جنيهات و14 جنيها، بزيادة جنيهين.

المانجو العويس بين 20 و40 جنيها.

المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور سوق الجملة

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