مشتريات عربية وأجنبية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الخميس، حيث صعد بنسبة بلغت 1.21% إلى مستوى 10517 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.84%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 1.09%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 20.01 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 18.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 38.1 مليون جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات جلسة أمس على هبوط بنسبة 0.53% إلى مستوى 10391 نقطة.