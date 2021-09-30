المالية: جدول زمني لتخصيص السيارات الجديدة بمبادرة "إحلال المركبات"



كتب- مصطفى عيد:

قال أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال السيارات بوزارة المالية، والمدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، أن هناك جدولًا زمنيًا لتخصيص السيارات الجديدة خلال الأشهر المقبلة للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وأضاف أن ذلك يأتي بعد الأزمة العالمية لنقص الرقائق الإلكترونية التي حدثت في صناعة السيارات، وأدت إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية في العديد من شركات تصنيع السيارات حول العالم بنسبة تتجاوز 40% وفقًا للتقارير الدولية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، وآخرها التقرير الصادر عن غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية.

وأوضح أمجد منير أن تلك الأزمة ألقت بظلالها على شركات السيارات المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.

وأشار إلى أن شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات المصنعة لماركتي "BYD & Lada" تكون بنهاية سبتمبر الحالي انتهت من تخصيص 600 سيارة جديدة، وتستهدف نفس معدل التخصيص خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2021.

بينما بنهاية الشهر الحالي تكون شركة نيسان موتورز إيجيبت المصنعة لماركتي "SUNNY & SENTRA" انتهت من تخصيص 550 سيارة جديدة، وتستهدف نفس المعدل خلال أكتوبر ونوفمبر، وتكون أيضًا شركة المنصور للسيارات المصنعة لماركة "OPTRA" بنهاية سبتمبر انتهت من تخصيص 200 سيارة جديدة، وتستهدف نفس المعدل خلال أكتوبر ونوفمبر، وفقا لمنير.

وبنهاية الشهر تكون الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور مصر" المصنعة لماركة "TIGGO 3" وجهت للمبادرة 360 سيارة جديدة لتخصيصها خلال سبتمبر الحالي، بالإضافة إلى نفس المعدل خلال أكتوبر، بحسب أمجد منير.

وذكر منير أن الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية "إيتامكو" المنتجة لماركة "HYUNDAI" وجهت 576 سيارة جديدة للمبادرة لتخصيصها خلال سبتمبر الحالي، بما يعادل 60% من طاقتها الإنتاجية، وتم تسليم 109 سيارات خلال شهر سبتمبر، وتستهدف ذات نسبة التخصيص خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، على ضوء ما يصل إليها من الشحنات المتوفرة من الشرائح الإلكترونية.

وأضاف أن هناك تيسيرات جديدة في نظام التقسيط بهذه المبادرة الرئاسية، حيث تم، بالتنسيق مع بنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس، إتاحة إمكانية سداد المواطن دفعة مالية مقدمة للسيارة الجديدة؛ بهدف تخفيض قيمة الأقساط الشهرية.

وأوضح منير أن الموقع الإلكتروني للمبادرة: (www.gogreenmasr.com) يقوم تلقائيًا بقبول وحصر الطلبات التي تتضمن بيانات صحيحة من واقع مطابقتها بقاعدة بيانات الإدارة العامة للمرور، وكذلك الطلبات التي تنطبق عليها شروط المبادرة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلبات على الموقع الإلكتروني للمبادرة حتى الآن يتجاوز 33 ألف طلب، وتم تخريد نحو 7000 سيارة متقادمة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا الشهر الماضي مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ورؤساء شركات السيارات المشاركة في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على قيام هذه الشركات بموافاة وزارة المالية بالجدول الزمني لتخصيص السيارات للمواطنين المستوفين لكل الموافقات اللازمة بالمبادرة من جانب شركة السيارات والبنك، وبذل المزيد من الجهد لتدبير أعداد أكثر من السيارات الجديدة للمبادرة، وفقا للبيان.