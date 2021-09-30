أسعار الذهب العالمية ترتفع في بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
صعدت أسعار الذهب العالمية في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.
بحسب بيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1729.6 دولار، في الساعة 9:29 صباحا بتوقيت القاهرة، بزيادة قدرها 3.3 دولار عن مستواه في ختام تعاملات أمس.
وكان سعر أوقية الذهب سجل 1726.3 دولار في ختام جلسة أمس.
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