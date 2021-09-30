أسعار الذهب العالمية ترتفع في بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

صعدت أسعار الذهب العالمية في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.

بحسب بيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1729.6 دولار، في الساعة 9:29 صباحا بتوقيت القاهرة، بزيادة قدرها 3.3 دولار عن مستواه في ختام تعاملات أمس.

وكان سعر أوقية الذهب سجل 1726.3 دولار في ختام جلسة أمس.