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تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر بتعاملات الجمعة

02:06 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر بتعاملات الجمعة

أسعار الذهب

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الذهب في مصر، تراجعًا طفيفًا، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس الخميس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 791 جنيهًا مقابل 792 جنيهًا أمس، بتراجع جنيه للجرام.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 إلى 678 جنيهًا، وعيار 24 إلى 904 جنيهات، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه 6328 جنيهًا.

وعالميًا، صعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة مدعومة بضعف الدولار، فيما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية للتعرف على خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي للبدء في تقليص مشتريات الأصول.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1812.97 دولار للأونصة بحلول الساعة 0641 بتوقيت غرينتش، وانخفض 0.2% في الأسبوع.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1814.80 دولار.

أسعار الذهب جرام الذهب الذهب اليوم

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